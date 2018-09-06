Uşak'ta tarım fuarı başladı

- Tarım aletlerinden detay görüntüler - İl Tarım Müdürü Erkan Kahraman'ın konuşmaları - Uşak Ziraat Odası Başkanı Nafiz Mıdık'ın konuşmalarıUŞAK (AA) - Uşak 4. Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı açıldı.Kemalöz Mahallesi Çok Amaçlı Fuar Alanı'nda düzenlenen Uşak 4. Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı'nın açılışı törenle yapıldı.İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Kahraman, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarım ve hayvancılıkta önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Uşak 'ta kayıtlı 35 bin üretici bulunduğunu kaydeden Kahraman, "Aileleriyle birlikte 140 - 150 bin kişi tarım sektöründen geçiniyor. Yaklaşık 2 milyar 700 milyon liralık tarımsal gayri safi hasıla üretiyorlar." dedi. Uşak Ziraat Odası Başkanı Nafiz Mıdık da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, fuarı gelecek yıllarda da devam ettirme azminde olduklarını ifade etti. Açılışı yapılan ve 3 gün süreyle ziyaret edilebilecek fuarda, çiftlik ekipmanları ve teknolojileri, genetik alandaki son yenilikler, yem sektöründeki gelişmeler görücüye çıktı.