Uşak’ta tarihi cami yıkılmak üzere

--UŞAK TANITIM VE KÜLTÜR GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ EMEKLİ ÖĞRETMEN RAMAZAN TAYLAN RÖPORTAJI

--İÇ DETAYLAR İLE TAYLAN'IN BU DETAYLAR HAKKINDA BİLGİLER VERMESİ

--BANAZ İLÇESİ YEŞİLYURT KÖYÜ MUHTARI RAMAZAN AYHAN'IN KONUŞMASI



( UŞAK -ÖZEL) UŞAK



- Uşak’ın Banaz ilçesi Yeşilyurt köyünde bulunan ve özellikleri bakımından Uşak’ta tek olduğu iddia edilen tarihi caminin yıkılmak üzere olduğu belirtildi. Konuyla ilgili olarak konuşan Uşak Tanıtım ve Kültür Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Emekli Öğretmen Ramazan Taylan Anadolu Türkmenlerinin geldiği dönemlere ait olduğunu düşündükleri caminin bir an önce restore edilmesi gerektiğini söyledi.



Taylan: “Kütahya Anıtlar Kurulu bize söz verdiği halde zamanında müdahaleler yapmadı. Cami her geçen gün çökmekte. Caminin kurtarılması için Ankara’dan ödenek çıkarılması isteniyor, bunu için büyüklerimizden yardım istiyoruz” dedi.

Caminin kurtarılması için 4 yıldır mücadele verdiklerini vurgulayan Taylan ; “Basında ve sosyal medyada paylaşımlarda bulunuyoruz. Cami Anadolu Türkmenlerinin geldiği dönemlere ait. Motiflerle işlenmiş, hatta içerisinde Bektaşi kültürünü yansıtan bazı simgelerin de olduğu biliniyor ancak caminin yapım tarihi kesin olarak bilinmiyor. Daha önce Uşak Üniversitesinden öğretim görevlisi arkadaşlarla yaptığımız incelemelerde Osmanlı’nın son dönem mimarilerine yani 1800’lü yıllar ve ondan sonraki dönemlere ait olduğunu tahmin edebiliyoruz. Denizli’de de aynı döneme ait camiler var özellikle Yazır Camisi anlatılıyor ancak Yazır Camisinden farklı olarak bizim kubbemiz var. Eskilerin değimiyle yarma tahtaların üzerine çamurla karılmış harçlarla kaplanarak kubbe oluşturulmuş, kubbenin üzerine de kök boyalarla motifler çizilmiş. Bu motiflerin içerisinde dervişlerin taşıdığı baltalar bulunmakta, bunun yanında değişik meyve ve sebzelerin resimleri de var. Örneğin limon ağacı, biber ağacı gibi motifler ortaya konulmuş.” Şeklinde konuştu.

Camiyi restore ettirmek için farklı yerlere başvurularda bulunduklarını anlatan Taylan Kütahya Anıtlar Kurulunun söz verdiği halde zamanında müdahaleler yapmadığını ve caminin her geçen gün çöktüğünü belirtti . Caminin kurtarılması için Ankara’dan ödenek çıkarılması istendiği bilgisini veren Taylan; “En son 1952 yılında onarımdan geçirilmiş, camideki motiflerin bir kısmı görevliler tarafından boyanarak kapatılmış. Büyüklerimiz yardımcı olurlarsa bu camimizi Banaz için turizme kazandırabiliriz. Uşak’ta bu özellikleri taşıyan başka bir cami yok” İfadelerini kullandı. Caminin yıllardır virane halde olduğunu gerekli girişimlerde bulundukları halde sonuç alamadıklarını söyleyen Uşak’ın Banaz İlçesi Yeşilyurt Köyü Muhtarı Ramazan Ayhan ; “ Bu kışı geçirmesi de zor, cami son demine geldi, bunun bir yıl daha dayanması mümkün değil, onun için biran evvel restore yapılması gerekiyor. Anıtları kurulu ihalesi kaldı diyor, arkasından ödenek yok diyor. Buranın ayakta kalmasını istiyoruz, şu haliyle bir yıl dayanması zor. Bu kış inşallah göçmez.” Dedi.