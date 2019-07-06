Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Uşak’ta PTT mobil araçlarla hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor

Uşak’ta PTT mobil araçlarla hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor

Mobil araçtan dış ve iç plan detaylar

Yaz Günleri Kalaba Alabalık Bankacılık Memur 

-Mobil araçta hizmet alan vatandaşlardan görüntü
-İsmail Ertaş röportajı
-Mehmet ali Açıkgöz röportajı

( UŞAK )- PTT mobil araçlar tarlada çiftçinin sanayide işçinin ayağına hizmet götürüyor UŞAK

- PTT şubelerinde bulunan sistemin aynısına sahip mobil araçlar, posta, kargo, bankacılık gibi alanlardaki hizmeti, Uşak’ın nüfusu kalabalık köy ve mahallelerinde vatandaşın ayağına götürüyor. Uşak PTT Başmüdürü İsmail Ertaş, mobil araçların kentin her noktasında hizmet verecek şekilde tasarlandığını ve bunun vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını ifade etti.
Uşak kent merkezi'ndeki mevcut işyeri sayısını 32'ye çıkarmayı hedeflediklerini belirten Ertaş, PTT şube ve acentelerin bulunmadığı ve trafiğin yoğun olduğu yerlerde hizmetlerin mobil araçlar yürütüldüğünü söyledi.

Ertaş, “PTT kargo, PTT lojistik, bankacılık, havale tahsilat gibi bütün hizmetlerimizi yani PTT iş yerlerinin yaptığı tüm işlemleri gezici mobil aramızı aracımızla yürütmekteyiz. Aracımız haftanın 6 günü vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. İnsanımıza yardımcı olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Hizmetten en çok çiftçiler memnun Müşteriler ise ayaklarına kadar gelen bu hizmetten gayet memnun. Tarla ve bahçe işlerinin yoğun olduğu yaz günlerinde özellikle çiftçilikle uğraşan köylüler, mobil PTT aracına gelerek, elektrik, telefon gibi faturalarını kısa sürede ödeyip işlerinin başına dönüyorlar. Sanayi sitesi çalışanları ise işlemlerini mobil PTT araçlarından yaparak, ödemeler için ayrıca zaman ayırmayıp, istirahat için daha fazla vakit bulabiliyorlar. PTT müşterisi Mehmet Ali Açıkgöz, bütün ödemelerini mobil araçtan yaptığını ifade ederek, “İşlemlerimizi buradan yapıyoruz, ileri yaşta bulunanların Uşak' a kadar gitmelerinin zor olduğundan bu hizmet kedilerine rahat ettiriyor. Belediye su ve köy su tahsilatının da bu araçtan yapılmasının daha iyi olacağın düşünüyoruz” diye konuştu.
PTT mobil araçta görevli memur Şerif Arslan’da mobil araçla hizmeti vatandaşların ayağına götürmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda BulunduSüleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda Bulundu
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı