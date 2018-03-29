Uşak'ta otopark eylemi yapan avukatların yargılanmasına başlandı

-Sağcan'ın açıklaması

-Adliye detay

-Otopark detay



( UŞAK )- TBB Başkanı Feyzioğlu: "Uşak halkı ve 110 bin meslektaşımız adına büyük bir dayanışma sergiliyoruz" UŞAK



- Uşak'ta Adliye otoparkının yetersizliğini protesto etmek için yaptıkları eylem nedeniyle yargılanan Uşak Barosu Başkanı Av. Gürcan Sağcan ve 31 avukatın davası görülmeye başlandı. Uşak 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Yönetim Kurulu üyeleri ve baro başkanları katıldı.

Uşak Başsavcılığı’nın otopark yetersizliği nedeniyle eylem yapan 32 avukat hakkında 10’ar yıl hapis istemi ile açtığı davanın devam eden duruşmasına destek olmak adına TBB Başkanı Avukat Metin Feyzioğlu ve 50 Baro Başkanı katıldı.

Feyzioğlu, Bugün burada Uşak Barosu avukatlarının yargılanmadığını aslında yargılananın Uşak halkı olduğunu dile getirerek "Uşak Başsavcısı bir adliyenin nasıl yönetilmemesi gerektiğinin tam bir örneğini ders kitaplarına girecek şekilde vermiştir" dedi.

Duruşma sonrası Adliye önünde basın açıklaması yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu açıklamasında şunları söyledi; “Bugün burada Uşak ve Uşak adliyesi açısından bir iyi bir kötü şey yaşıyoruz. İyiden başlıyayım 50’nin üzerinde Baro burada Başkanları ile temsil ediliyor. Uşak halkı ve 110 bin meslektaşımız adına büyük bir dayanışma sergiliyoruz. Kötü bir şey yaşıyoruz. Bugün burada avukatlar falan yargılanmıyor. Bu gün burada Uşak halkı yargılanıyor. Bizim baromuzun istediği hakim ve savcılara ayrılmış otoparkın bomboş 3 -4 aracın durduğu yere adliye personelinin araçlarını boş olan yere alın diğer otoparka avukatlar ve vatandaşlar rahat park etsin. Ama Uşak Başsavcısı bir adliyenin nasıl yönetilmemesi gerektiğinin tam bir örneğini ders kitaplarına girecek şekilde vermiştir. Bu kadar masumane bir talebi görmezden gelmiştir. Bunu üzerine baromuz bir basın açıklaması yapmıştır. Anayasamıza göre basın açıklamaları önceden izne tabi değildir. Ama sayın Başsavcımız maalesef bunu da muhtemelen bilmemektedir. Çünkü Anayasayı okumayı unutmuştur ve burada yapılan basın açıklaması sırasında trafik tıkanmıştır. Üniversite 2. sınıfta ceza hukuku genel 3. sınıfta ceza hukuku özel dersinde sınav sorusu olacak şekilde bir soruşturma açılmıştır. Trafiği tıkadığınıza göre arkadakilerin hürriyetini tahdit ettiniz, kara araçlarını seyirden men ettiniz 10 yıl hapis bu yapılan zuldür topu topu 25 dakika süren bir protesto sebebiyle 3 buçuk saattir burada duruşma yapıyoruz daha da yapacağız” dedi.

"Uşak’ta halkın huzurunu kaçıran, vatandaşın parkına karışan, avukatın parkına karışan Başsavcı istemiyoruz" diyen Feyzioğlu, HSKY’ da çağrı yaparak "Başsavcıyı alın götürün kendi merkezinizde kullanın" ifadelerini kullandı. Uşak Baro Başkanı Gürcan Sağcan ise, Birlik Başkanı ve farklı illerden kendilerine destek olmak için Uşak’a gelen Baro Başkanlarına teşekkür ederek "Bağımsız yargıyı, burada bağımsız yargı olan savunmayı savunmaktadırlar. Uşak’ta Birlik Başkanımızın söylediği gibi keyfi bir yönetim vardır. Bu yönetime bir an önce Adalet Bakanlığımızın son vermesini talep ediyoruz. Yargımızdan da bir an önce berat ettirilmemizi talep ediyoruz” dedi.



