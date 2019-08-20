Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Uşak'ta otomobil şarampole devrildi: 1'i ağır 2 yaralı Haberi

Uşak'ta otomobil şarampole devrildi: 1'i ağır 2 yaralı Haberi

- Şarampole yuvarlanan araçlardan görüntü - Detaylar - Yaralıların ambulansa taşınmasıUŞAK (AA) - Uşak 'ın Banaz ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 1'i ağır 2 kişi yaralandı.Hatay'dan İzmir'e giden Oğuz Reyhanoğlu'nun (29) kullandığı 31 ABM 624 plakalı otomobil, Hamamboğazı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Otomobilde sıkışan Cansu Demirkol (23), itfaiye ekibince çıkarıldı.Yaralanan sürücü Reyhanoğlu ve Demirkol, ambulansla hastaneye götürüldü.Cansu Demirkol'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hastane Bild Direksiyon Trol 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı