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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Uşak'ta orman yangını Haberi

Uşak'ta orman yangını Haberi

- Yangın söndürme çalışmaları - Banaz'da çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyorUŞAK (AA) - Uşak 'ın Banaz ilçesinde orman yangını çıktı.Hasanköy sınırları içindeki Gebelidere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için havadan bir helikopter ile karadan Uşak Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler ve çevre ilçelerdeki belediyelerden itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Yangının yerleşim alanlarına uzak olduğu ancak sık orman arazisi nedeniyle yayılma tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Ormanlı Orman Arazisi Orman Yangını Helikopter 

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