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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Uşak’ta kıskançlık cinayeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı Haberi

Uşak’ta kıskançlık cinayeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı Haberi

Olay yerinden detay görüntü

Hastane Ağır Yaralı Kıskançlık Sağlık Ekipleri Cinayet 

-kan izleri
-detaylar

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak’ta kıskançlık nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada 1 kişi ölürken 1 kişi ise ağır yaralandı. Fatih Mahallesi, Dibek Çeşmesi mevkiinde meydana gelen olayda 60 yaşındaki Y.K. ile 56 yaşındaki N.H. ve 55 yaşındaki Aysun Y. isimli kadın arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Y.K. yanındaki bıçakla Aysun Yeşil’i bıçaklayarak ölümüne denen olurken, N.H. ise vücuduna aldığı bıçak yaraları nedeniyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Aysun Y.n’in hayatını kaybettiğini belirlerken, N.H. ise tedavisi yapılmak üzere ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Uşak Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şubesi, Cinayet Masası ekiplerinin çalışması ile suç aleti bıçak ile kısa sürede saklandığı yerde yakalanan Y.K. sağlık kontrolünden geçirilerek işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.
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