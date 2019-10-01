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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Uşak'ta kayıp yaşlı adam ölü bulundu

Uşak'ta kayıp yaşlı adam ölü bulundu

- Olay yeri - Bulunan şahsın cenaze aracına konmasıUŞAK (AA) - Banaz ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan 72 yaşındaki kişi ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Öksüz köyünde yaşayan Ramazan Yalçın, cumartesi öğle saatlerinde yakınlarıyla birlikte ilçe merkezine gitti.Köye kendi başına döneceğini söyleyerek yakınlarından ayrılan yaşlı adamdan bir daha haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.Polis ekipleri Yalçın'ı bulmak için ilçe merkezinde arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları devam ederken bu sabah vatandaşlar Şehitler Mahallesi'ndeki çalılıklar arasında erkek cesedini fark etti.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin Yalçın'a ait olduğunu belirledi.Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan Yalçın'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

A Haber Cenaze Cenaze Aracı Yaşlı Adam Polis Ekipleri 

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