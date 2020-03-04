Uşak'ta kan donduran cinayet...67 yaşındaki baba oğlunu tüfekle öldürdü

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( UŞAK )- Katil zanlısı babayı polis yakaladı UŞAK



- Uşak’ta 67 baba evinde tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak öldürdü. Edinilen bilgilere göre, olay Atatürk Mahallesi 9.Duygu Sokakta meydana geldi. İddialara göre 67 yaşındaki Mustafa K., gece saatlerinde oğlu Bülent K., (42) ile henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba evdeki av tüfeği ile oğlunun üstüne ateş açarak evden çıktı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile eve gelen sağlık ekipleri Bülent K.’nın öldüğünü belirledi. Ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Katil zanlısı baba ise polis tarafından evin yakınlarında bir noktada yakalanarak gözlatına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



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