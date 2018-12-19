Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uşak'ta iki grup arasındaki kavga

Uşak'ta iki grup arasındaki kavga



: - - Şüphelilerin hastaneye giriş ve çıkışları - Eşme ilçesinde, önceki gün yaşanan kavgayı bahane ederek yürüyüş yaptıkları ve bazı Suriyelilerin evini taşladıkları iddiasıyla 36 şüpheli hakkında yakalama kararı verildiUŞAK (AA) - Uşak 'ın Eşme ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavganın ardından gerçekleştirilen izinsiz yürüyüş ve Suriyelilerin evlerinin taşlanmasına yönelik soruşturmada 27 kişi gözaltına alındı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının, Eşme'de yolda yürüyen Suriyeli çifte, alkollü oldukları tespit edilen 2 kişinin otomobilden inerek saldırması ve ardından tarafların yakınlarının da katıldığı kavgada 3 kişinin yaralanmasının ardından başlattığı soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 Suriyelinin işlemleri devam ediyor.Kavgaya karıştıkları belirlenen Suriyelilerin yakınlarından oturma izni olmayan 51'i sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilmişti.Öte yandan, Eşme'de dün kavgayı bahane ederek izinsiz yürüyüş düzenleyen ve Suriyelilerin yaşadığı evleri taşladıkları iddiasıyla 36 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Polis ekipleri, 27 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. - OlayEşme'de önceki gün Şehit Ali Bey Mahallesi'nde alkollü oldukları tespit edilen 2 kişi, otomobilden inerek yolda yürüyen Suriyeli çifte saldırmıştı. Daha sonra tarafların yakınlarının kavgaya karıştığı olayda bir kişi bıçak, 2 kişi de darp sonucu yaralanmış, 10 Suriye uyruklu gözaltına alınmıştı.Sınır dışı edilmek üzere 51 Suriyeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülmüş, dün gece de olayı protesto için yaklaşık 500 kişi yürüyüş yapmak istemiş ve gruptakilerden bazıları Suriyelilerin kaldığı 15 evi taşlamıştı.

Oturma İzni Protesto İzinsiz Yürüyüş Yakalama Kararı Sınır Dışı 

İlgili Foto Galeriler
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı