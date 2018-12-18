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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Uşak'ta iki grup arasındaki kavga

Uşak'ta iki grup arasındaki kavga

- Şüphelilerin Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğünden çıkarılışı - Eşme ilçesinde önceki gün çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 kişi tutuklandıUŞAK (AA) - Uşak 'ın Eşme ilçesinde, önceki gün iki grup arasında yaşanan kavgayla ilgili 9 kişi tutuklandı.Cumhuriyet Başsavcılığının, Eşme'de, Suriyeli çifte alkollü iki kişinin saldırması ve ardından tarafların yakınlarının da katıldığı kavgada 3 kişinin yaralanmasına ilişkin başlattığı soruşturmada, biri kadın 6 Suriyeli ile sosyal medya paylaşımlarıyla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri iddia edilen 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Suriyeli kadın şüpheli, savcılık ifadesinin ardından salıverilirken; 5 Suriyeli "kasten yaralama" ve "adam öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla, sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sevk eden paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle de 4 şüpheli mahkemece tutuklandı. - OlayEşme'de önceki gün Şehit Ali Bey Mahallesi'nde alkollü oldukları tespit edilen iki kişi, yolda yürüyen Suriyeli çifte saldırmış, tarafların yakınlarının da kavgaya karıştığı olayda bir kişi bıçak, iki kişi de darp sonucu yaralanmıştı. Olayla ilgili biri kadın 6 Suriyeli gözaltına alınmış, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri iddia edilen 4 kişi de bir gün sonra yakalanmıştı.Sınır dışı edilmek üzere 51 Suriyeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülmüş, dün gece olayı protesto için yürüyüş yapmak isteyen yaklaşık 500 kişilik gruptakilerden bazıları, Suriyelilerin kaldığı 15 evi taşlamıştı. Bugün de izinsiz yürüyüş düzenledikleri ve Suriyelilerin yaşadığı evleri taşladıkları iddiasıyla 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Sosyal Medya Protesto Akalan İzinsiz Yürüyüş Avcılık 

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