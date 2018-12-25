Uşak’ta hayatını kaybeden 3 kardeş yan yana defnedildi Haberi

-ALİ YEŞİLKUŞAK IN CENAZE NAMAZI

-HATİCE YEŞİLKUŞAK IN CENAZE NAMAZI

-AYŞE ÖZDEMİR İN CENAZE NAMAZI VE HELALLİK ALINMASI (UZUN BOYLU SAKALLI İMAMIN ARKASINDAKİ AYŞE ÖZDEMİR İN EŞİ NECMETTİN ÖZDEMİR)

-CENAZELERİN, CENAZE ARACINA YÜKLENMESİ. (BORDO MONTLU KASKETLİ KISA BOYLU KAZIM YEŞİLKUŞAK ÇOCUKLARIN BABASI)

-Genç kızın düğün görüntüleri

-Olay yeri arşiv görümtüleri



( UŞAK )- Acılı baba hangi yavrusunun tabutuna koşacağını bilemedi UŞAK



- Uşak’ta geçtiğimiz hafta sonu karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 3 kardeş gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Uşak’ta geçtiğimiz pazar günü yaşanan feci olayda hayatını kaybeden 3 kardeş Şehitler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra yan yana defnedildi. Dün İzmir Adli Tıp’ta ölüm sebeplerinin öğrenildiği otopsinin ardından Uşak’a getirilen 3 kardeşin cenazeleri gözyaşları içinde ebediyete uğurlandı. Acılı baba Kazım, ağabeyi Serdar Yeşilkuşak ve hayatını kaybeden Ayşe Özdemir'in eşi Necmettin Özdemir güçlükle ayakta durabildi. 3 kardeşin naaşları cenaze aracına yüklenirken acılı baba hangi yavrusuna koşacağını bilemedi. Akraba ve yakınlarının gözyaşları arasında Ayşe Özdemir, Hatice ve Ali Yeşilkuşak kardeşler Uşak merkez Şehitler Mezarlığına yan yana defnedildi. Mezarları yan yana olan kardeşler ölümde dahi ayrılmadılar. (EÖ-GC-

