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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uşak'ta göletlere 100 bin yavru balık bırakıldı

Uşak'ta göletlere 100 bin yavru balık bırakıldı

UŞAK GÖĞEM GÖLETİNDEN DETAYLAR

Olta Irak 

-GÖLETE BIRAKILACAK OLAN YAVRU BALIKLAR
-YAVRU BALIKLARIN YETKİLER TARAFINDAN GÖLETE BIRAKILMASI

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak genelinde birçok gölete, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 100 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, Uşak'ta 26 gölete bugün itibariyle 100 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı. Proje kapsamında ilk olarak Göğem Göletinde törenle 30 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı. Programda yetkilerin yaptığı açıklamada, bırakılan yavru balıkların bir yıl içerisinde 750 - 800 gram ağırlığa ulaştığı ancak şu anda bilinçsiz avlanmaya karşı bu göletlerin korunması gerektiği belirtildi. İlerleyen dönemlerde de avlanmanın sadece olta balıkçılığı için yapılması gerektiğinin altını çizen yetkililer, her şeyde olduğu gibi bu canlıları da büyümelerine ve çoğalmalarına fırsat vermesinin gerektiğini vurguladılar.
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