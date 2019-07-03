Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uşak'ta gölete giren kişi boğuldu İzle

Uşak'ta gölete giren kişi boğuldu İzle

- Göletten detay görüntüler - Deniz polislerinden detayUŞAK (AA) - Uşak 'ta serinlemek için gölete giren kişi boğuldu.Alınan bilgiye göre, dün, serinlemek amacıyla merkeze bağlı Bozköy'de bulunan gölete giren Serhat Kaya (28), bir süre sonra gözden kayboldu.Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri arama çalışmaları başlattı. Sonuç alınamayınca olay yerine çağrılan İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanına bağlı polis dalgıçlar suda arama yaptı.Polis dalgıçlar bu sabah Kaya'nın cesedine ulaştı.Arama çalışmalarını takip eden Kaya'nın yakınları acı haber üzerine gözyaşı döktü.Evli ve 2 çocuk babası Kaya'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis Cenaze Bild Gözyaşı Avcılık 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı