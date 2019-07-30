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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Uşak'ta fotokapanlı uyuşturucu operasyonu İzle

Uşak'ta fotokapanlı uyuşturucu operasyonu İzle

- Olay yerinden detay görüntüler - Operasyon anından detay görüntüler - Kenevirlerin incelenmesinden detaylar - Komutanın ürünü anlatması - Jandarmanın fotokapan kullanarak düzenlediği operasyonda özel sulama ve gübreleme sistemi kurulan arazide boyu ortalama 3 metreye ulaşan yaklaşık 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandıUŞAK (AA) - Uşak 'ta fotokapan yardımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda özel sulama sistemiyle yetiştirilmiş boyları ortalama 3 metre olan 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Uşak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Timleri merkeze bağlı Güre Köyü Köprübaşı Mahallesi Çayır mevki yakınlarında Hint keneviri yetiştirildiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.Bölgede arama tarama faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri buldukları Hint keneviri ekili tarlaya görüntü almayı sağlayan fotokapan yerleştirdi.Yaklaşık 2 ay boyunca belirli zamanlarda görüntüleri inceleyen istihbarat ekipleri arazide çalışma yapan T.D. ve Ö.G'yi izlemeye aldı.Sabah saatlerinde araziye gelen zanlılar, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Zanlıların araziye ektikleri yaklaşık 3 bin kök dişi Hint kenevirini kurdukları sulama ve gübreleme sistemiyle ortalama 3 metre boya ulaştırdıkları tespit edildi.Ele geçirilen Hint keneviri miktarının son 5 yılda il genelinde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi.Hint kenevirleri savcılık talimatıyla Uşak Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince sökülerek imha edildi.Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

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