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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Uşak’ta fener alayı yürüyüşü

Uşak’ta fener alayı yürüyüşü

Fener alayından görüntüler

Uzunlu Fener Alayı Jandarma Jandarma Komutanı 

-Protokolün yürüyüşünden detay
-İstiklal Marşı okunmasından detay

( UŞAK )- Uşak’ta 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu UŞAK

- Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.
Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.
Programa Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl jandarma komutanı Murat Kılıç, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.
7'den 70'e herkesin katıldığı yürüyüşe bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarak destek verdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı yürüyüşü Atapark’ta başladı.
Bando takımı eşliğinde, yürüyüşe katılanlar 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı.Ellerinde fenerler ile yürüyüş yapanlar İzmir Marşı ile Onuncu Yıl Marşı'nı okudu. 15 Temmuz Şehitler meydanında İstiklal Marşının okunmasından sonra son bulan yürüyüş sonrası katılımcılara lokma ikramında bulunuldu.
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