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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Uşak’ta fabrika yangını Haberi

Uşak’ta fabrika yangını Haberi

DUMANDAN ETKİLENEN İŞÇİLERE AMBULANSTA MÜDAHALE

Fabrika Yangını Tekstil Fabrikası Fabrika Hastane Felaket 

-YANGIN ÇIKAN FABRİKA VE İTFAİYE MÜDAHALE
-DETAY GÖRÜNTÜLER

( UŞAK -ÖZEL) - Tekstil fabrikasında çıkan yangından çok sayıda işçi dumandan etkilendi - Yangına erken müdahale ile olası bir felaketin önüne geçildi UŞAK

- Uşak’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen işçilere 112 Acil Yardım ekipleri müdahale etti. Mesai saatlerinde yaşanan yangına erken müdahale ile olası bir felaketin önüne geçildi. Uşak Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi karşısında tekstil baskı boya işleri yapan fabrikanın işletme bölümünde öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İşletme bölümünde makinelerden birinde başlayan yangın tekstil ürünlerine sıçrayınca büyümeye başladı.
Kısa sürede olay yerine intikal eden Uşak Belediyesi ve OSB itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının mesai saatlerinde çıkmasından dolayı fabrikada bulunan birçok çalışan dumandan etkilendi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ve 112 Acil Yardım ekipleri dumandan etkilenen işçilere müdahale ederken, 2 işçi tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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