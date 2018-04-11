Uşak’ta fabrika yangını

-FABRİKANIN İÇİNDEN DETAY GÖRÜNTÜ



( UŞAK ) - UŞAK



- Uşak’ta Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen yangında ölen veya yaralanan olmazken, fabrikada büyük çaplı maddi hasar oluştu. Edinilen bilgiye göre Uşak Organize Sanayi Bölgesinde (UOSB) faaliyet gösteren Sedat Altınbaş a ait keçe fabrikasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sabah saatlerinde fabrikanın depo bölümünde yangın başladı.

UOSB ve Uşak Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına başlanıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrika büyük oranda maddi zarar oluştu (EÖ-MB-

