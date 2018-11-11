Uşak'ta engelliler temsilcisi seçildi

- Uşak Öğretmenevinde düzenlenen etkinlikten detaylar - Temsilcilere yapılan sunumdan görüntüler - Sosyal hizmet uzmanı Bayram Oran ile röportajUŞAK (AA) - Türkiye Engelliler Meclisi Uşak Temsilciliği görevine, Türkiye Sakatlar Derneği Uşak Şube Başkanı Salih Küçük seçildi.Engelliler Konfederasyonu tarafından yürütülen Aktif Yurttaşlık Hakkımızdır: Türkiye Engelliler Meclis'ine Doğru Projesi kapsamında Uşak Öğretmenevinde düzenlenen etkinlikte, engellilik alanında çalışan 26 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi görüş alışverişi yaptı.Sosyal hizmet uzmanı Bayram Oran, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'de çok sayıda engelli örgütü bulunduğunu belirterek, sayısı binleri bulan örgütlerin dağınıklık yarattığını ifade etti. Bu dağınıklığı aşmak için Türkiye genelinde 52 ilde Türkiye Engelliler Meclisi'ni oluşturmak istediklerini dile getiren Oran, şunları kaydetti:"Proje birkaç adımdan oluşacak. Birincisi İl Yerel Engelliler Meclisi oluşacak. Bu Yerel Engelliler Meclisine bütün il genelinde faaliyet gösteren hak temelli mücadele yürüten engelli örgütleri katılacak. Bu oluşan Yerel Engelli Meclisi, Türkiye Engelliler Meclisi'ne nüfusa oranla temsilci gönderecek."Etkinlikte konuşmaların ardından yapılan seçimde Türkiye Sakatlar Derneği Uşak Şube Başkanı Salih Küçük, Türkiye Engelliler Meclisi Uşak Temsilcisi olarak seçildi.