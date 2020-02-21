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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Uşak’ta barajın çatlaması nedeniyle boşaltılan köylerde endişeli bekleyiş sürüyor Haberi

Uşak’ta barajın çatlaması nedeniyle boşaltılan köylerde endişeli bekleyiş sürüyor Haberi

baraj suyunun aktığı dereden farklı açılardan görüntü

Baraj Göleti Büyükbaş Hayvanlar Büyükbaş Hayvan Hayvan Dere Yatağı 

-köydeki boşaltılan evlerden görüntüler
-köy meydanında hoparlörden yapılan anons ve köy halkının dinleyişi
-köyde bulunan kazlardan görüntü
-kapısı kilitleyip giden vatandaşın evinin kapısındaki kilitten farklı açılardan detaylar
-evi dere yatağında bulunan vatandaş Mehmet Gezer ile röp.
-Kahraman Temel ile röp.

( UŞAK )- Boşaltılan köylerde kalmak zorunda kalanlar dört gözle iyi bir haber bekliyor- Köy sakinlerinden Mehmet Gezer: “Yetkililer siz canınız kurtarın dediler” UŞAK

- Uşak’ta Bahadır Barajı’nda meydana gelen çatlak sonrası herhangi bir olumsuzluk riskine karşı boşaltılan köylerde okullar tatil edilirken, hayvanlarına bakmak için sabah saatlerinde köye geri gelmek zorunda kalan vatandaşların ise gergin ve endişeli bekleyişleri devam ediyor. Banaz ilçesine bağlı Bahadırlar köyünde Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan Bahadır Barajı’nın tabanında dün oluşan çatlak sebebiyle güvenlik gerekçesi ile Uşak Valiliği kararı ile bölgede önce okullar tatil edildi. Ardından 584 nüfuslu Bahadır köyünün tamamı, 778 nüfuslu Hatipler köyünün ise yarısının boşaltıldı. Boşaltılan köylerdeki vatandaşlar ise valilik tarafından yurt, pansiyon, otel ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirildi. Besiciliğinde yapıldığı köylerdeki küçük ve büyükbaş hayvanlar ise çevre köylere ve meralara götürüldü. Dün gece itibari ile bölgeye gelen Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin ise çalışmaları devam ediyor. Gece saatlerinde barajın bulunduğu bölgeye getirilen sondaj çalışmaları ile baraj göletinin suyunun tahliyesi yapmaya çalışıyor. Barajın üstüne yapıldığı Sıracevizler Deresi'nin debisinin ise yükselmesi dikkatlerden kaçmadı. “Yetkililer bize ‘hayvanlara bir şey olursa yetkililer öderiz’ dediler” Köyde aileleri giden ve kendileri kalmak zorunda kalan köy sakinlerinden Mehmet Gezer, haber geldikten sonra dün akşam saatlerinde zorunlu olarak Banaz’a gittiklerini ve orda kaldıklarını ifade etti.
Gezer, “Bize bir haftaya kadar baraj boşalır dediler ne olacağını bilmiyorlar. Nerede kalacağımız belirsiz, hayvanlara bakmaya geldik ‘hayvanlara bir şey olursa yetkililer öderiz’ dediler. Siz canınız kurtarın dediler. Bizde öyle yaptık” dedi.
“Çalışmalar yavaş devam ediyor” Köy sakinlerinden Kahraman Temel ise barajda oluşan çatlağın yıllardır hayalleri olan sulama projesi hayallerini yarıda bıraktığını ifade etti.
Hayallerinin 10 yıl daha ertelendiğini kaydeden Temel “Bir an önce mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Evimizden ayrıldık, gece de Banaz’da kaldık. 5-6 gün çalışmalar devam edecekmiş. Çünkü çalışmalar yavaş devam ediyor. Halen daha pompaların kurulmadığını gördük. Bu yüzden endişemiz devam ediyor.
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