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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uşak'ta araçta sigara sürücülere 153'er TL ceza kesildi

Uşak'ta araçta sigara sürücülere 153'er TL ceza kesildi

Uygulamadan genel ve detay görüntüler

( UŞAK ) UŞAK

Para Cezası Sigara 


- Uşak’ta “dumansız araçlar” uygulaması kapsamında, araçta sigara içtiği tespit edilen sürücülere 153’er TL para cezası kesildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik ve Asayiş Polis Ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu “dumansız araçlar” uygulaması kapsamında, şehrin birçok noktasında hareket halindeki araçlarında sigara içtiği tespit edilen kişilere 153’er TL para cezası kesti. Ceza kesilen sürücüler duruma tepki gösterirken bir o kadarda şaşırdı.
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