Uşak polisinden uyuşturucu hap operasyonu

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi



( UŞAK ) - Bel kemerlerinden 110 adet ecstasy hap çıktı UŞAK



- Uşak polisi, yolcu otobüsüyle şehir dışından Uşak’a uyuşturucu hap getirip piyasaya sürmeye çalışan 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Operasyonda toplamda 324 adet ecstasy hap ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Uşak’a uyuşturucu madde getirileceği ihbarı alan polis hazırlık yaparak şüphelileri teknik takibe aldı. Söz konusu şehirler arası otobüs kent girişinde oluşturulan uygulama noktasında alınan tertibat neticesinde durdurularak arama yapıldı. B.T. (20), T.Y. (19), Y.Ö. (30) isimli şüpheli şahısların yapılan üst aramasında Y.Ö.'nün üzerinde bulunan alt eşofmanın kemer kısmına sıkıştırılmış peçeteye sarılmış vaziyette 110 adet ecstasy hap ve B.T.'ye ait çantada 214 adet ecstasy hap olmak üzere toplamda 324 adet ecstasy hap ele geçirildi. T.Y.'nin yapılan aramasında ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Gözaltına alınan şüpheliler “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti Yapma” suçundan işlem yapılmak üzere adli mercilere sevk edildi.

