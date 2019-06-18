Uşak’lı iş adamı Sait Ağaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

-Camiden görüntü

-Tabutun taşınmasından görüntü



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) Başkanı Halil Ağaoğlu'nun babası Uşak’ta faaliyet gösteren Uşak Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun kurucusu ve onursal başkanı 85 yaşında hayatını kaybeden Sait Ağaoğlu, için Ulucami de cenaze namazı kılındı. Ağaoğlu markası ile ilk olarak Uşak'ta 1960 yılında 13 Bursa dokuma tezgahıyla tekstil ve dokuma sektörüne adım atan ve 1980 yılında da ev tekstili ile ürün grubunu genişletmeye başlayan gazlıbez sektöründe lider olmayı başaran Uşak Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun kurucusu ve onursal başkanı 85 yaşında ki Sait Ağaoğlu, sağlık sorunları nedeniyle dün yaşamını yitirdi. UOSB Başkanı Halil Ağaoğlu'nun babası Evli, 3 çocuk babası olan sanayici, işadamı Sait Ağaoğlu'nun cenazesi öğlen namazına müteakip Uşak Ulu Camisi'nde kılınan namazın ardından Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sait Ağaoğlu’nun cenaze namazı sonrası darbeci Sisi yönetimi tarafından yargılandığı mahkeme salonunda hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Türkiye genelinde olduğu gibi Uşak’ta da gıyabi cenaze namazı kılındı.

