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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Uşak Kent Orkestrası’ndan vatandaşlara ‘Evde Kal’ besteli çağrı

Uşak Kent Orkestrası’ndan vatandaşlara ‘Evde Kal’ besteli çağrı

Uşak Kent Orkestrası maskeli klipten görüntü

( UŞAK )- Maske takarak klip çeken orkestra, ‘evde kal’ çağrısında bulundu UŞAK

Sosyal Medya Sağlık Personeli 


- Uşak Kent Orkestrası, dünyayı saran korona virüs tehdidine karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla ‘Evde Kal’ isimli şarkı besteledi. Orkestra sanatçıları maske takarak çektikleri klipte, vatandaşların 14 kurala uyması gerektiğini vurguladı. Dünya'yı olduğu kadar Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle halka çok ihtiyaç olmadığı durumların haricinde dışarı çıkmamaları konusunda başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere pek çok uzman tarafından uyarılarda bulunuldu. Uşak Kent Orkestrası sanatçıları da son dönemde dünyayı tehdidi altına alan virüse karşı besteledikleri şarkıyla duyarlılık örneği sergiledi. Orkestra sanatçıları besteledikleri şarkıda vatandaşlara hijyen konusunda uyarılarda bulunarak, 14 kurala uyulmasının önemine değindi. 13 kişiden oluşan orkestradaki sanatçıların maske takarak çektikleri klip, sosyal medyada yayınlanmasının ardından vatandaşlar tarafından izlenerek beğeni kazandı. Uşak Kent Orkestrası sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; “önce kendin ve sevdiklerin için evde kal, sonra sağlık personelimize yardım etmek, onları korumak istiyorsan evde kal” diyerek vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.
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