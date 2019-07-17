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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uşak-İzmir karayolu yağış nedeniyle trafiğe kapandı

Uşak-İzmir karayolu yağış nedeniyle trafiğe kapandı

Su dolu yoldan görüntü

Karayolları Polis Aşırı Yağış Polis Ekipleri 

-İş makinesinin çalışma yapmasından görüntü
-Refüjdeki kaldırım taşlarının sökülerek su tahliyesi yapılması
-Belediye ekiplerinden görüntü
-Su baskını olan ev ve bahçelerden görüntü
-Araç kuyruklarından görüntü

( UŞAK )- Uşak’ta yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi UŞAK

- Uşak-İzmir karayolu aşırı yağıştan dolayı bir süre trafiğe kapandı. Yol ekiplerin iş makineleri ile yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası trafiğe açıldı. Yağıştan dolayı bölgede ayrıca bazı evleri de su bastı. Kentte öğlen saatlerinde aniden bastıran yağmur yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Yapıştan dolayı Uşak-İzmir karayolunun bir kısmı sular altında kalınca polis ekipleri yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Bölgeye gelen karayolları ve belediye ekipleri karayolunda biriken suları iş makineleri ile orta refüjdeki kaldırım taşlarını sökerek tahliye etti. Belediye ekipleri ellerinde kürek ve süpürgeler ile yollarda biriken suları tahliye etmek için uğraştı. Yolda su tahliye çalışmaları devam ederken, araç geçişleri ise yan yollardan sağlandı. Yağış aynı zamanda yerleşim yerlerini de etkiledi. Bazı evler ve bahçeler yağış nedeniyle sular altında kaldı. Ev ve iş yerlerinde yaşanan su baskınlarına belediye, itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale etti. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
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