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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer yeni görevine başladı

Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer yeni görevine başladı

Karşılama töreninden genel ve detay çekimler

Polis Çekim Allah Müfettiş Irak 

-Emniyet Müdürü'nün personel ile selamlaşması

( UŞAK )- Gezer için karşılama töreni düzenlendi UŞAK

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Polis Başmüfettişliği görevinden, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Mesut Gezer için karşılama töreni düzenlendi.
Uşak'a atanan Mesut Gezer için İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde karşılama töreni düzenlendi.
Gezer'i polis tören mangası ile teşkilat personeli, şube müdürleri ve birim amirleri karşıladı. Gezer, selamlaşmanın ardından makamına geçerek görevine başladı.
Yeni görevinin kendisi için ve Uşak halkı için hayırlı olmasını dileyen Gezer, "Erzurum Polis Okulu Müdürü’yken, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne atandım. Bu vesileyle devlet büyüklerimize hürmetlerimizi, saygılarımızı arz ediyorum. Huzurlu ve güvenli olduğunu duyduğumuz Uşak ilimize polisiye hizmetler anlamında katkıda bulunmak adına çok çalışıp, çok çabalayacağız. Bizlerde şehrimizde İbrahim müdürümüz gibi güzel hatıralar bırakacağız inşallah. İlimizin güvenliği adına ben ve mesai arkadaşlarım elimizden ne geliyorsa yapacağız. İnşallah şehrimize huzur ve güvenlik anlamında olumlu katkılarımız olacak. Ben bu görev dolayısıyla tekrardan devlet büyüklerimize, sonrasında bizde emeği olan annemize, babamıza, eşimize, evlatlarımıza, bu vakte kadar beraber çalıştığımız meslektaşlarımın her birine buradan selamlarımı, saygılarımı arz ediyorum’’ şeklinde konuştu.

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