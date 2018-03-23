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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Uşak Belediyesi'nden Mehmetçik ve Kilis’e destek

Uşak Belediyesi'nden Mehmetçik ve Kilis’e destek

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’nın alış veriş yapması

Alışveriş 

-Esnaf ziyaretinden görüntüler
-Genel ve detay görüntüler
-Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’nın açıklamaları

( KİLİS ) KİLİS

- Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Zeytin Dalı Harekatı ve Kilis’e destek vermek için kente geldi. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ile beraberindeki heyet Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’yı makamında ziyaret etti. Başkan Nurullah Cahan, daha sonra esnaf ziyaretinde bulunarak alışveriş yaptı. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, yaptığı açıklamada, Tüm Uşaklı hemşehrilerinin Kilislilere selamını getirdiğini ifade ederek, “Kilis Belediye başkanımızı, Kilis valimizi, Emniyet müdürümüzü ile İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ettik. Kilisli esnaflarımızı ziyaret ederek hal hatırlarını sorduk. Alış veriş yaparak onlara destek olduk. Türkiye’nin gözü Zeytin Dalı operasyonunda, Mehmetçiğimiz kendi üzerine düşeni en üst seviyede yerine getirdi. Bizde yerinde sahada görmek istedik. Rabbim askerimize güç, kuvvet versin, birlik ve beraberliğimizi daimi etsin, Kilisli hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Karşıda, PKK/PYD inim inim inleyen kardeşlerimize kucak açtılar. Onlara sahip çıktılar. Uşaklılar adına teşekkür etmek, yanlarında olduğumuzu göstermek için buraya geldik” dedi.
(MAD-
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