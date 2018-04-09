Uşak Belediyesi 2. Uluslararası Tiyatro Festivali sona erdi Haberi

-BAŞKAN CAHAN'IN KONUŞMASI

-SALONDAN DETAY GÖRÜNTÜLER



( UŞAK -HD) UŞAK



- 2 Nisan’da Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın, ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Yakup Yavru’nun ve birçok tiyatro grubunun katıldığı kortej yürüyüşü ile başlayan festival, Efeler Belediye Tiyatrosu’nun sahnelediği ‘Topuzlu’ isimli oyunla son buldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ‘Söz Sende’ isimli doğaçlama gösterisiyle sahnelerin renk kazandığı bir haftalık 2. Uluslararası Tiyatro Festivali son oyunla tamamlandı. Bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde, geçen sene olduğu gibi birbirinden seçkin tiyatro grupları sahne aldı. Çocuk izleyicilerin de unutulmadığı festivalde farklı illerden 11 tiyatro ekibi Uşak’a geldi. Bir hafta boyunca tiyatro severlerle 9 oyun buluşturuldu ve oyunların tamamı yoğun ilgi gördü. Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan gösteriler izleyenlerden tam not aldı. Afyonkarahisar Belediyesi Şehir Tiyatrosu Salaklar Sofrası’nı, Sarayköy Belediyesi Tiyatro Kulübü Gençlik Dükkanı ve Bizim Hastane’yi, Koza Tiyatrosu Kelebekler Artık Özgür’ü, Tiyatro Minerva Hastalık Hastası’nı, İzmir Narlıdere Umut Tiyatrosu Deli Dumrul’u, Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Masallar Diyarı’nı, Balıkesir Sanat Merkezi Karagözüm İki Gözüm’ü ve Bizim Gezegen’i Uşaklılarla buluşturdu. Akşam sahne performansıyla göz dolduran 300 tiyatro oyuncusu gündüz düzenlenen turlar sayesinde Uşak’ı gezme fırsatı buldu. Kente gelen tiyatro grupları, oyunlarını sahnelemenin yanında belediye görevlilerinin rehberliğinde düzenlenen gezi programlarıyla köklü bir tarihe sahip Uşak’ı yakından tanıdı. Hayranlıklarını gizleyemeyen oyuncular böyle bir organizasyonun içerisine yer almaktan dolayı oldukça memnuniyet duyduklarını belirtti.

Uşak’ın seyirci anlamında da oldukça iyi bir tiyatro kültürüne sahip olduğu değerlendirmesinde bulundu. Tam bir kültür sanat haftası havasında geçen festivalin son oyununda da tiyatrocuların yanında olan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, iki buçuk yıllık bir tiyatro ekibinin ikinci festivalini yaptığını vurguladı. Şehir Tiyatrosu’nu kurmakla ne kadar doğru bir karar verildiğini bir kez daha gördüklerini kaydeden Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “Uşak bir sanat şehri haline geldi. Kültürüyle ve barındırdığı değerleriyle önemli bir medeniyet beşiği olan şehrimiz, sanat alanında da hak ettiği noktaya kavuştu. Çok kısa bir sürede önemli oyunları izleyicisiyle buluşturan Şehir Tiyatromuz ikinci festivalini gerçekleştirdi. Ben şehrimize teşrif eden değerli tiyatro ekiplerimize, Şehir Tiyatromuza ve Tiyatromuzun Genel Sanat Yönetmeni Murat Çubukçu’ya, en önemlisi de katılımlarınızla festivalimize değer katan siz kıymetli hemşerilerimize teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

(FB-MB-Y)

