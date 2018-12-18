Uşak’a şehit ateşi düştü

-VALİ FUNDA KOCABIYIK IN ŞEHİDİN BABA EVİNE GELİŞİ

-ŞEHİDİN FOTOĞRAFLARI



( UŞAK ) UŞAK



- Diyarbakır’ın Hani ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Nazım Tuncer’in baba evine Vali Funda Kocabıyık ziyarette bulundu. Uşak Valisi Funda Kocabıyık Uşak’a düşen şehit ateşinin ardından şehidin baba ocağı olan Banaz’ın Kızılhisar köyüne gitti. Şehidin anne ve babasını teselli eden Vali Kocabıyık, şehidimizin kanının yerde kalmayacağını söyleyerek ailenin acısını paylaştı. Şehidin baba ocağı Türk Bayrakları ile donatılırken, tüm köy halkı yağan yağmura rağmen şehidin evinde toplanarak ailenin acısını paylaştı. 34 yaşında şehit düşen polis memuru Nazım Tuncer’in naaşı yarın sabah Diyarbakır’da düzenlenen merasimin ardından uçakla Uşak’a getirilecek. Kızılhisar köy camisinde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Tuncer ebediyete uğurlanacak. Şehit polis memuru Nazım Tuncer’ın evli ve iki kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

