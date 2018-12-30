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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Ürünleri montlarına saklayıp telefonla konuşuyormuş gibi kaçtılar

Ürünleri montlarına saklayıp telefonla konuşuyormuş gibi kaçtılar

Hırsızlık anı

( İSTANBUL - ÖZEL)- Marketten çaldıklarını montlarına saklayan hırsızlar kamerada İSTANBUL - İstanbul Esenyurt’ta bir markete müşteri gibi giren hırsızlar, raflardan aldıkları ürünleri montlarına sakladıktan sonra telefonla konuşuyormuş gibi yaparak marketten çıkıp kayıplara karıştılar. Hırsızların marketten çaldıkları ürünleri montlarına koydukları o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde bulunan bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alışveriş yapacakmış gibi markete giren hırsızlar , reyonları tek tek geçerek ürünlere baktı. Gözlerine kestirdikleri ürünleri inceliyormuş gibi görünün hırsızlar, daha sonra o ürünü montlarının içine koyarak, marketin kasa bölümünün yoğunlaşmasını bekledi. Kasanın yoğunlaşmasıyla birlikte telefonla konuşuyormuş gibi yapan hırsızlar marketten çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızların montlarına ürünü saklayarak kaçtıkları o anlar ise markette bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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