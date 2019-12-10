Ürün izleme masaları hizmet vermeye başladı



- Stratejik öneme sahip tarım ürünleri hakkındaki gelişmelerin izlenmesi için oluşturulan ürün masalarının kuruluşu tamamlandı. Oluşturulan masalar çiftçiye, stratejik öneme sahip ürünler hakkında sahada ve masada edinilen bilgileri barındıran bültenler oluşturacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla başlanan ve stratejik öneme sahip bazı tarım ürünleri hakkındaki gelişmelerin izlenmesi için oluşturulan ürün takip masalarının kuruluşu tamamlandı. Stratejik öneme sahip olan ve fiyatları değişkenlik gösteren tarım ürünlerinin takibi için oluşturulan ürün masaları, izlenen ürünler hakkında tavsiye şeklinde öneriler oluşturacak. Ürün masaları bünyesinde; 26 ürün takibi için toplamda 7 masa oluşturuldu. Takibi sağlanacak ürünler arasında; hububat, pamuk, ayçiçeği, soya, kanola, aspir, nohut, kuru fasulye, mercimek, patates-kuru soğan, çay-fındık, incir, kayısı, kiraz, üzüm, zeytin- zeytinyağı ve yem bitkileri yer alıyor. Ürün takip edecek masalar oluşturulurken, Türkiye için stratejik öneme sahip, insan ve hayvan beslenmesi konusunda önem arz eden ürünler belirlendi. Oluşturulan masalardaki uzmanlar, bakanlık adına güvenli şekilde veri oluştururken, verilerin güncel tutulması ve periyodik olarak raporlanması gibi çalışmalar gerçekleştirerek çiftçiye tavsiye niteliğinde öneriler oluşturacak. Uzmanlar alanlarındaki ürünlere ait verileri, ulusal veya uluslararası veri sistemlerinden yararlanarak, çiftçi, sivil toplum örgütleri ve kurumlarla görüşmeler gerçekleştirerek sektörü takip edecek. Sahada ve masada yapılan ürün araştırmaları sonrasında uzmanlar tarafından belirlenen; tarımsal ürünlerin ekiliş alanları, rekolte tespiti, ürün verimi, ürün tüketimi, ürünün ticareti ve fiyat-maliyet gibi bilgileri bir bülten olarak bakanlığın web sitesinden yayımlanacak. Söz konusu bültenler, ürün özelliğine göre; aylık, 3 aylık ve 6 aylık dönemler halinde hazırlanacak. İlk etapta saha gözlemleri ve ürün piyasa bilgilerinin beraber araştırılması sonucunda, herkesin faydalanması amacıyla ayçiçeği, buğday, mercimek, mısır, nohut ve pamuk için bülten hazırlandı. (MH-BC -



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