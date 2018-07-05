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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Urumçi olaylarının 9. yılı - STOCKHOLM

Urumçi olaylarının 9. yılı - STOCKHOLM

- Protesto gösterilerinden ve yürüyüşten detaylarSTOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan Uygurlar, Urumçi olaylarının 9. yıl dönümü nedeniyle Çin'i protesto etti.İsveç Uygur Maarif Derneği üyeleri, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de 5 Temmuz 2009'da gerçekleşen olayların 9. yıl dönümü nedeniyle Wallenberg Meydanı'nda toplandı.Çin yönetimini eleştiren pankartlar açan eylemciler, sloganlar atarak Çin Büyükelçiliğine yürüdü.İsveç Uygur Maarif Derneği Başkanı Abdullah Kökyar, burada yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan halkının yıllardır Çin işgali altında aynı sıkıntıları yaşadığını belirtti.
Kökyar, Çin'in etnik temizlik operasyonları yaptığını vurgulayarak, ''Çin'in başlattığı etnik ve dini temizlik operasyonları ile etnik ayrımcılık siyaseti nedeniyle, yüzlerce masum insanın kanı aktı.'' ifadelerini kullandı. - Urumçi olaylarıKökyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Urumçi'de 5 Temmuz 2009 tarihinde yaşananların bir "katliam" olduğunu söyledi.

Guangdong eyaletindeki bir oyuncak fabrikasında meydana gelen olaylarda 2 Uygur Türkünün öldürüldüğünü hatırlatan Kökyar, bu cinayeti protesto edenlerin üzerine Çin güvenlik güçleri tarafından ateş açıldığını söyledi.

Kökyar, ''O dönem Çin medyasına göre çıkan çatışmalarda 197 kişi hayatını kaybetmiş, bin 680 kişi yaralanmış, bin 434 kişi tutuklanmıştır. Bizim edindiğimiz bilgilere göre ise, ölü sayısı 1000'in üzerinde, kimileri de 3 bin rakamını telaffuz ediyor. Bu korkunç bilançoyu dünyanın değişik yerlerinde yaptığımız eylemlerle hatırlatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrımcılık Protesto Çatışma Güvenlik Güçleri Başkent 

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