Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Uruguay’da Yüz Binlerce Kişi Reforma Karşı Sokağa İndi İzle

- Uruguay’da Yüz Binlerce Kişi Reforma Karşı Sokağa İndi İzle

protestoculardan detay

( MONTEVIDEO ) - Uruguay’da yüz binlerce kişi reforma karşı sokağa indi MONTEVIDEO

Anayasa Reformu Devlet Başkanı Sivil Toplum Hapis Cezası Ömür Boyu Hapis 


- Uruguay’da anayasa reformuna karşı çıkan yüz binlerce kişi sokağa indi. Uruguay’ın başkenti Montevideo’da güvenlik konusundaki anayasa reformuna karşı çıkan yüz binlerce kişi sokaklara döküldü. ’Korkusuz yaşamak’ adı verilen reforma hayır diyen protestocular bu isteklerini gündeme getirdi. Pazar günü yapılacak seçimler öncesinde 80 farklı sivil toplum örgütü tarafından organize ettiği gösterilere katılanlar, yeni reform hakkında çok ciddi şüpheler yaşıyor. ‘Korkusuz yaşamak’ isimli reform paketinde, suça karşı gerekli gördüğü zamanda devlet başkanına askerin sokağa indirmesi yetkisi veriyor. Ayrıca gerekli görülmesi durumunda evlere gece baskın düzenleme yetkisi geliyor. Cezai işlemlerde ömür boyu hapis cezası uygulanması planlanıyor. Aylar önce reformun gündeme getirildiği dönemde, girişimini savunanlar Avrupa ülkelerinde ve Şili’de olağanüstü verimlilik sağladığı iddiasını gündeme getirmişti. Ancak geçtiğimiz Cuma günü Şili’de başlayan halk isyanında Devlet Başkanı Sebastian Pinera askeri sokağa indirmiş, bu süreçte meydana gelen ölümlerin pek çoğundan ise askerlerin sorumlu olduğu ortaya çıkmıştı. Şili’de yaşananların kendi başlarına gelmesini istemeyen 3.5 milyonluk Uruguay’da 100 binden fazla insanın sokağa inmesi dikkat çekti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Putin GörüşmesiCumhurbaşkanı Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Putin Görüşmesi
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk FotoğraflarAzerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayrakları Yerde BırakmadıCumhurbaşkanı Erdoğan Bayrakları Yerde Bırakmadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı