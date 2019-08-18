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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Urla'da orman yangını - İZMİR

Urla'da orman yangını - İZMİR

- Urla'da orman yangını - Orman yangınından detaylar - Helikopter ile yangına müdahaleUrla'da orman yangını - İzmir 'in Urla ilçesindeki yangına, 3 helikopter ve 14 arazözle müdahale ediliyor - Yangın nedeniyle duman altında kalan mahallede tahliye çalışması başlatıldıİZMİR (AA) - İzmir 'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına, 3 helikopter ve 14 arazözle müdahale ediliyor.Alınan bilgiye göre, Yağcılar ile Demircili mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle Demircili Mahallesi yönüne ilerledi.Yangına, 3 yangın söndürme helikopteri ve 14 arazözle müdahale ediliyor. Yangını söndürmek üzere çevre illerden takviye ekiplerin istendiği öğrenildi.Urla Kaymakamı Önder Can, yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle yoğun duman altında kalan Demircili Mahallesi'nde tahliye çalışması başlatıldığını bildirdi.

Ormanlı Orman Yangını Şiddetli Rüzgar Helikopter Yangına Müdahale 

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