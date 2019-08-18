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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Urla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu - İZMİR

Urla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu - İZMİR

- Urla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu - Filistin uyruklu düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddiası - Urla Adliyesi - Zanlının adliyeye getirilişiUrla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu - Filistin uyruklu düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandıİZMİR (AA) - Filistin uyruklu 8 düzensiz göçmeni yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.Urla Yağcılar Mahallesi'nde 13 Ağustos'ta, biri kadın 8 Filistin uyruklu düzensiz göçmeni yakalayan jandarma ekipleri, insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.Düzensiz göçmenlerin kiralanan otomobille Urla'ya getirildiğini tespit eden jandarma, otomobili N.Ö'nün (26) kiraladığını, H.Ö'nün (19) ise şoförlük yaptığını belirledi.İkametinde gözaltına alınan H.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.N.Ö'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Jandarma Akalan Yurt Dışı Göçmen Kaçakçılığı İnsan Kaçakçılığı 

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