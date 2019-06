Ürken at trafiği birbirine kattı... At arabasından düşen vatandaş hafif yaralandı İzle

- Kars’ta trafikte ilerlerken bir anda ürken at, trafiği birbirine kattı. At arabasından düşen vatandaş ise hafif yaralandı. Olay, Şehitler Mahallesi SGK yolu üzerinde meydana geldi. SGK yolunda at arabasıyla seyir halindeki bir kişinin atı, bilinmeyen bir nedenden dolayı ürkerek koşmaya başladı.

Bir süre sonra at arabasının üzerinde bulunan sürücüsü düşerek yaralandı. Koşmaya devam eden at, kentin en işlek caddelerinden birisi olan Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi’ne girdi. Koşan at vatandaşların arasından çıkarak park halindeki araca çarparak durdu. Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla sakinleştirilen atın çarptığı araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri çağrıldı. At arabasından düşen, sürücü ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen polis, bölgede inceleme yaptıktan sonra, GAMP Caddesi’ndan ayrıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.