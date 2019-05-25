Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ürgüp’te “Şehit Emanetleri” sergisi açıldı

Ürgüp’te “Şehit Emanetleri” sergisi açıldı

SERGİDEN GÖRÜNTÜLER

Şehadet Atmosfer Basın Kartı Şehit Aileleri Peygamber 

-SERGİYİ GEZEN BAŞKAN AKTÜRK'TEN GÖRÜNTÜLER
-ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANI AKTÜRK İLE RÖPORTAJ

( NEVŞEHİR )- 210 şehidin “Emanetleri Sergisi” Ürgüp’te açıldı NEVŞEHİR

- Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde İHA muhabiri İsmail Güneş’in de basın kartı ve yeleğinin bulunduğu “Şehit Emanetleri” sergisi açıldı. Ürgüp Belediyesi Turgut Özel Kültür Merkezi’nde “Şehit Emanetleri” sergisi açıldı. Ürgüp’te açılışı gerçekleşen sergi daha sonra ise Ürgüp Belediyesi Ramazan Sokağı’nda beş gün boyunca vatandaşların gezmesi için açık kalacakken Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk yaptığı açıklamada, 210 şehidimizin37.si düzenlenen serginin Ürgüp’te açıldığını söyledi.

Belediye Başkanı Aktürk, "Bugün göreve geldikten sonra ki en özel günlerimden bir tanesini yaşıyorum. Ramazan ayının vermiş olduğu atmosfere ilaveten bugün gözünü kırpmadan ölüme yürüyen yiğitlerimizin, şehit aileleri birliği öncülüğünde bu zamana kadar belki görev sırasında, belki şehit olduğu esnada, belki de günlük zamanda kullandığı eşyalardan oluşan 210 tane şehidimizin sergisinin açılışında bu manevi havada bu manevi atmosferde ve Ürgüp'te böyle güzel bir açılışın gururunu yaşıyoruz. Bizler bu makamlarda oturabiliyorsak bu topraklarda yaşıyorsak ve Türkiye’mizi geleceğe emin adımlarla taşıyabileceksek ölüme gözünü kırpmadan yürüyen bu insanların sayesinde buralardayız. Bizlerin bir sorumluluğu da ölüme giden, peygamber komşusu, cennet kokusu insanlarımızın emanetlerini, hatıralarını ilelebet bizler bu makamlarda olduğumuz sürece sorumluluğumuzun bilincinde hareket edeceğimize inanıyoruz. Vatandaşlarımıza çağrımız gelin görün o insanların emanetlerini o insanların nasıl şehadete yürüdüklerini görün" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Diyarbakır'da Onbinler Peygamber Sevdasını HaykırdıDiyarbakır'da Onbinler Peygamber Sevdasını Haykırdı
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Kuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi AçıldıKuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi Açıldı
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınır Hattında Denetimlerde BulunduBakan Akar Ve Komutanlar Sınır Hattında Denetimlerde Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı