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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Ürgüp’te 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada Video

Ürgüp’te 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada Video

Kaza anı

( NEVŞEHİR -ÖZEL) NEVŞEHİR

Ticari Taksi Polis Trafik Kazası Kamera Polis Ekipleri 


- Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde meydan gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Ürgüp ilçesi Fatih Mahallesi'nde bu akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Beyaz bir otomobil ile ticari taksinin karıştığı trafik kazasında sürücüler yaralanırken kaza anı anbean bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulans ile Ürgüp Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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