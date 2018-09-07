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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Ureykat: 'İsrail'in iki devletli çözümü kabul edeceğine inanmak hataydı' - ERİHA

Ureykat: 'İsrail'in iki devletli çözümü kabul edeceğine inanmak hataydı' - ERİHA

Ureykat: "İsrail'in iki devletli çözümü kabul edeceğine inanmak hataydı" - ERİHA

: - Açıklamayı takip eden basın mensupları - FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat'ın basın açıklamasıFilistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, FKÖ ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'ndaki temel kusurun karşılıklı tanımayı içermemesi olduğunu söyledi.

FKÖ Yöneticisi Ureykat, Oslo Anlaşması'nın 25. yıl dönümü vesilesiyle, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde bulunan ofisinde basın toplantısı düzenledi.
Ureykat, İsrail'in iki devletli çözümü kabul edeceğine inanmanın yanlış olduğunu belirterek, "Hata Oslo Anlaşması'nın imzalanmasında değildi, bilakis İsrail'in uygulamaları ve ırkçı devletin iki devletli çözüm seçeneğini kabul etmesine olan inancımızdı." ifadelerini kullandı.

Basın Toplantısı Toplantı Basın Açıklaması İsrail Basın Mensupları 

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