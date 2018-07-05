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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Urema yaylası karlı dağları ve rengarenk çiçekleri ile muhteşem bir doğal güzellik oluşturuyor Haberi

Urema yaylası karlı dağları ve rengarenk çiçekleri ile muhteşem bir doğal güzellik oluşturuyor Haberi

bölgeden görüntüler

( ARDAHAN ) - ARDAHAN

Hastane Hayvan 


- Ardahan’ın Posof ilçesindeki. Posof ilçesi ile Gürcistan’a bağlı Acaristan arasında yer alan 2 bin 670 metre yüksekliğinde buz gibi sularıyla ve beyaz karları ile daima canlılık veren Urema Yaylası görenleri büyülüyor. Göç nedeniyle köylerde azalan nüfusa rağmen yaylada büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Yayla kuş, çekirge seslerine bir de hayvanların sesleri katılınca su sesiyle beraber adeta bir terapi hastanesi gibi oluyor. Sıcaklardan bunalan, evinde klimasız oturamayan, serinlemek için imkânlar arayanlar için doğal bir ortam oluşturan Urema Yaylası sıcaktan bunalanların akın ettiği bir mekan oldu. (HİA-AT-Y)
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