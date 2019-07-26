Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
- Ürdün, Kızıldeniz’de İlk Askeri Sualtı Müzesini İnşa Ediyor

- Ürdün, Kızıldeniz’de İlk Askeri Sualtı Müzesini İnşa Ediyor

araçların su altına indirilmesi

Kayalı Askeri Araç Gesi Ziyaretçiler Helikopter 

-detay

( AMMAN ) - Ürdün, Kızıldeniz’de ilk askeri sualtı müzesini inşa ediyor AMMAN

- Ürdün, bölgede turizmi geliştirmek için Kızıldeniz’de Akabe Limanı açıklarında ilk askeri sualtı müzesini inşa ediyor. Ürdün, Kızıldeniz'de Akabe limanı açıklarında ilk askeri sualtı müzesini inşa ediyor. Turizmi geliştirmek adına dün gerçekleştirilen törenle tanklar, helikopterler, zırhlı asker taşıyıcıları olmak üzere birçok askeri araç sualtına indirildi. Ürdün silahlı kuvvetleri, 19 adet savaş aracını Akabe limanı açıklarında 28 metre derinliğe batırdı. Araçlar, mercan kayalıklarına savaş pozisyonunda yerleştirildi. Açılış 2020’de Akabe şehrinde yer alan Akabe Özel Ekonomik Bölgesi (ASEZA), müzenin ziyaretçiler için yeni bir deneyim sunduğunu, turizmi canlandıracağını açıkladı.
ASEZA, askeri sualtı müzesinin 2020’nin başlarında ziyarete açılacağını belirtti.

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
Erbilde Restorana Saldırı: Türk Diplomat Şehit OlduErbilde Restorana Saldırı: Türk Diplomat Şehit Oldu
'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı
Harry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera KarşısındaHarry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera Karşısında
İsrail Filistinlileri Şehit Ettiİsrail Filistinlileri Şehit Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı