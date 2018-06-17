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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Ürdün'deki Türk seçmenler sandık başında - AMMAN Haberi

Ürdün'deki Türk seçmenler sandık başında - AMMAN Haberi



: - Oy kullanmaya gelenlerden detaylar - Ahmed et - Türk isimli 98 yaşındaki seçmenin oy kullanması ve AA'ya açıklamaları - Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ün oy kullanması - Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ile röportaj - Oy kullananlardan detaylarÜrdün'deki Türk seçmenler sandık başında - Seçmenler, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını kullanmaya başladıAMMAN (AA) - Ürdün'de yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanmaya başladı.
Türk seçmenler, Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda yerel saatle 09.00’dan itibaren sandık başına gitti.Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizim için özel bir gün. Gördüğünüz gibi vatandaşlarımız Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını kullanmaya geldi. Vatandaşlarımızın oylarını huzur içerisinde kullandığı güzel bir hava hakim." dedi.
Karagöz, bayram olduğu halde vatandaşların seçimlere yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.
Öte yandan vatandaşlık hakkını kullanan Ahmed et - Türk isimli 98 yaşındaki seçmen de ilerleyen yaşının kendisi için engel teşkil etmediğini, oy kullanmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.
Ürdün'de bin 800'den fazla seçmenin kayıtlı olduğu belirtiliyor.Ülkedeki oy verme işlemleri yerel saatle 21.00'e kadar devam edecek.

Vatandaşlık Muhabir 

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