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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ürdün'de Türkler iftarda buluştu - AMMAN

Ürdün'de Türkler iftarda buluştu - AMMAN

- İftar yemeğinden detaylar - ÜTDD Başkanı Menar Bilbeysi ile röportajAMMAN (AA) - Ürdün Türk Dostluk Derneği (ÜTDD) ve Amman Yunus Emre Enstitüsü (YEE) başkent Amman 'da iftar yemeği verdi. Amman 'daki bir otelde verilen iftar yemeğine, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ün yanı sıra Ürdün'deki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.
ÜTDD Başkanı Menar Bilbeysi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÜTDD'nin iftar programının Amman YEE, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Hava Yolları'nın iş birliğiyle düzenlediğini söyledi.

Bilbeysi, söz konusu programın, derneğin her yıl düzenlediği ortak kültürel etkinlikler kapsamında gerçekleştirildiğini kaydetti.

İftar Yemeği Muhabir Başkent 

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