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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Ürdün’de turistlere bıçaklı saldırı: 5 yaralı Haberi

- Ürdün’de turistlere bıçaklı saldırı: 5 yaralı Haberi

Olay yerinden görüntü

( AMMAN ) AMMAN

Polis Bıçaklı Saldırı Güvenlik Görevlisi Saldırı 


- Ürdün’de bıçaklı saldırıya uğrayan 3'ü turist 5 kişi yaralandı. Ürdün’ün turizm şehri Jerash’ta bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. Bıçaklı saldırıda 3 turist, 1 turist rehberi ve 1 güvenlik görevlisinin yaralandığını ifade eden polis, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Polis, yaralanan 3 turistin İspanyol olduğunu ve hafif şekilde yaralandıklarını dile getirdi. Olayın terör bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.
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