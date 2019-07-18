- Ürdün’de Tarihi Camide Yangın İzle



- Ürdün'ün başkenti Amman'da yer alan tarihi El-Hüseyin Camii’de yangın çıktı. Ürdün'ün başkenti Amman'daki tarihi El-Hüseyin Camii’de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun çalışmaların ardından yangını söndürdü. Yangının caminin üst katta çıktığını ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

