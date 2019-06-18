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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Ürdün'de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı - AMMAN

Ürdün'de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı - AMMAN

- Gıyabi cenaze namazının kılınması - Taziye çadırından detaylar - Eski Ürdün Barosu Başkanı Salih el - Armuti'nin konuşmasıAMMAN (AA) - Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi (İÇCP) tarafından Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı dolayısıyla taziye çadırı kuruldu ve gıyabi cenaze namazı kılındı.Ürdün makamlarının, başkentteki Mısır Büyükelçiliği önünde gıyabi cenaze namazı kılınmasına izin vermemesi üzerine İÇCP'nin Genel Sekreterlik binası yakınlarındaki bir meydanda kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda İhvan yetkilisi ile Ulusal Islah İttifakı Parlamento Bloku üyeleri katıldı.
- Erdoğan ve Al Sani'nin duruşuna övgüİÇCP ayrıca Mursi için taziye çadırı kurdu. Burada konuşan eski Ürdün Barosu Başkanı Salih el - Armuti, Mursi'nin vefatıyla ilgili açıklamada bulunmayan Arap rejimlerine tepki gösterirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin duruşunu övdü.Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67), yargılandığı “Vadi en - Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk” davasının duruşması esnasında dün hayatını kaybetmişti.

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