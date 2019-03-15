Ürdün'de Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi - İRBİD
: - Ürdün'ün İrbid kentinde toplanan yüzlerce kişinin Aksa'ya destek sloganları atması - Gösteriye katılan Ürdünlülerin taşıdıkları dövizler ile ilerlemesiİRBİD (AA) - Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid kentinde, yüzlerce kişi İsrail'in Mescid - i Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto etti.Ülkedeki İslami hareket, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla İrbid kent merkezinde toplanan yüzlerce kişi "Kanımız, canımız Aksa'ya fedadır", "Aksa'nın özgürlüğe ihtiyacı var" sloganları attı.Göstericiler, İsrail'i kınayan ifadelerin yazılı olduğu dövizler taşıdı.
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