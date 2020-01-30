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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Ürdün'de Basketbol Maçında ABD Karşıtı Protesto

- Ürdün'de Basketbol Maçında ABD Karşıtı Protesto

Basketbol maçında yapılan protesto gösterinden detay

( AMMAN ) - Ürdün'de basketbol maçında ABD karşıtı protesto AMMAN

Protesto Basketbol Maçı Basketbol Başkent İsrail 


- Ürdün'de yapılan bir basketbol maçında, taraftarlar ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etti. ABD’nin yüzyılın anlaşması olarak bahsettiği sözde Orta Doğu barış planı, Orta Doğu’da tepkiyle karşılandı. Ürdün Ligi'nde oynanan Alwahadat-Ortodoks maçında taraftarlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını "Anlaşma Geçmeyecek", "Yaşasın Filistin" sloganlarıyla protesto etti. Trump'ın planına göre, ABD, işgal altındaki topraklardaki yasal olmayan Yahudi yerleşimlerini resmen tanıyacak ve Kudüs İsrail'in bölünmemiş başkenti olacak.
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