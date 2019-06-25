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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Ürdün'de Bahreyn Çalıştayı protesto edildi - AMMAN

Ürdün'de Bahreyn Çalıştayı protesto edildi - AMMAN

- Müslüman Kardeşler Teşkilatının Amman 'daki merkez binası önünde toplanması - Protesto gösterisinden detaylar - Koalisyon Başkanı Abdullah el - Akayile'nin konuşmasıAMMAN (AA) - Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi (İÇCP), Bahreyn'de düzenlenen çalıştayı protesto etti.İÇCP'nin başkent Amman 'daki merkez binası önünde gerçekleşen gösteriye partiden yetkililer ile Ulusal Reform Koalisyonu üyeleri katıldı.
Gösteride Koalisyon Başkanı Abdullah el - Akayile'nin okuduğu yazılı açıklamada, Bahreyn Çalıştayı ve katılımcıları kınandı.Açıklamada, ABD'nin Filistinlilere dayatmaya çalıştığı ve Filistinlilerin haklarını gasbeden maddeler içeren Yüzyılın Anlaşması planının ön hazırlığı niteliğinde olan çalıştayın "ölü" doğduğu kaydedildi.ABD Başkanı Donald Trump'ın "maceracı ve kumarbaz" olarak nitelendirildiği açıklamada, söz konusu anlaşmayla Filistin topraklarını "saldırgan, işgalci, yerleşimci ve yabancıya" hibe etmeyi amaçladığı vurgulandı.Açıklamada ayrıca, Ürdün hükümetinden güvenoyunun çekilmesi için yayımlanan bildiriye imza atanların sayısının 24'e yükseldiği ve bu sayının daha da artacağı belirtildi.

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