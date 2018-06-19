Ürdün Başbakanı Rezzaz: 'Dünya ülkeleriyle dengeli ilişkileri Ürdün'ü baskılardan koruyor' - AMMAN

: - Ürdün Başbakanı Ömer er - Rezzaz'ın basın açıklamasıAMMAN (AA) - Ürdün Başbakanı Ömer er - Rezzaz, dünya ülkeleriyle kurdukları "dengeli ilişkilerin" ülkesini maruz kalabileceği baskılardan koruduğunu söyledi.
Göreve gelmesinden bu yana başbakanlık ofisinde düzenlediği ilk basın toplantısında Rezzaz, Kral 2. Abdullah'ın geçen yıllarda dünya ülkeleriyle ilişkiler ağı kurduğunu ancak Amman 'ın siyasi ve ekonomik kararlarının bağımsız olduğunu vurguladı.Kral 2. Abdullah'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile görüşmelerine de değinen Rezzaz, bu görüşmelerde Ürdün'ün Kudüs, İslamın kutsallarının korunması ve İsrail - Filistin anlaşmazlığının barışçıl yollarla çözülmesi konularındaki kararlılığını vurguladığına işaret etti.